İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırılar sonucunda sivil altyapı da tahrip edildi.

07.08.2024 16:48
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir ev ile araca düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bazı Filistinlilerin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'ta Tuk tuk adı verilen üç tekerlekli bir araca düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, bazı Filistinliler ise yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un batısında da bir evi bombaladığı, saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 677 Filistinlinin öldüğünü, 91 bin 645 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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