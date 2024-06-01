İsrail saldırısında Cibaliye Mülteci Kampı'nda en az 70 Filistinli öldü

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GAZZE, 1 Haziran (Xinhua) -- İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yaklaşık üç hafta süren saldırısının ardından geri çekildiği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda Cuma günü en az 70 Filistinlinin cansız bedeni bulundu.

Yerel tıbbi kaynaklar Xinhua'ya, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin kamptan ilk etapta 20'si çocuk olmak üzere yaklaşık 70 ceset çıkardığını ve kayıpları arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaynaklar, İsrail'in hava ve topçu saldırıları nedeniyle evlerin, sığınakların ve hastanelerin enkazı altında onlarca kişinin daha kayıp olduğunun bildirildiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin çekilmesiyle birlikte, yüzlerce kamp sakini sığınaklardan çıkarak durumlarını kontrol etmek için evlerine döndü. Kamp sakinleri, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, saldırıların yüzlerce yerleşim biriminin yanı sıra kamp ve çevresindeki yollar, su tedarik sistemleri ve kanalizasyon altyapısında ağır hasara yol açtığını belirtti.

Bölge sakinleri, İsrail askerlerini "toplu cezalandırma ve intikam" amacıyla apartman ve konutları ateşe vermekle suçladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Cuma günü yaptığı açıklamada, 98. Tümen'e bağlı birliklerin Cibaliye'nin doğusundaki görevlerini tamamladıktan sonra geri çekildiğini belirtti. Açıklamada, 98. Tümen'in "7 rehinenin cesedini bulduktan, yüzlerce teröristi etkisiz hale getirdikten ve 10 kilometre uzunluğundaki bir yeraltı tünel ağını imha ettikten sonra" Gazze Şeridi'nde devam edecek operasyonlar için hazırlıklara başladığı ifade edildi.

Gazze'de Hamas tarafından yönetilen medya ofisi, Cibaliye kampına yönelik saldırısında "yakıp yıkma" politikası izleyen İsrail ordusunu kınadı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), ajansın Cibaliye'deki tesislerinden "korkunç raporlar" aldığını belirterek, "Aralarında çocukların da bulunduğu yerinden edilmiş birçok kişinin, okulumuza sığındığı sırada öldürüldüğü veya yaralandığı bildirildi" dedi.

UNRWA, Cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Cibaliye'de ajans tarafından işletilen okuldan dönüştürülen bir sığınağı kuşattığını ve burada barınan insanların çadırlarını ateşe verdiğini belirtti.