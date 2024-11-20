Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısında yaralanan Al Jazeera muhabiri Ali el-Attar'ın kız kardeşiyle Gazze'den Ürdün'e Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Dr. Sufyan el-Kudat yaptığı açıklamada, Gazze'de başından şarapnelle yaralanan gazeteci Attar'ın, tedavi edilmek üzere kız kardeşiyle Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinasyonuyla Batı Şeria'yı Ürdün'e bağlayan tek sınır kapısı Kral Hüseyin Köprüsü'nden Ürdün'e geldiğini açıkladı.
İsrail ordusunun, 7 Ekim 2024'te Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırına düzenlediği saldırıda Attar yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırısında yaralanan Al Jazeera muhabiri Attar tedavisi için Ürdün'e götürüldü - Son Dakika
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