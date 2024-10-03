İsrail Şam'da İHA ile Saldırı Düzenledi İddiası

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İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da askeri noktaya İHA ile saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Şam'ın batısındaki askeri noktaya saldırı düzenlediğini iddia etti.

Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde "Şam'ın batısında patlama sesleri duyuldu." ifadeleri yer aldı.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz füzelere karşı koydu." denildi.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye yönetiminden bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.