İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Ev Hedef Aldı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Ev Hedef Aldı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Savaş Uçakları Gazze\'de Bir Ev Hedef Aldı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu hamile bir kadının da aralarında olduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ev tamamen yerle bir olurken, çevrede ciddi hasar meydana geldi. Ayrıca, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde de vatandaşların evlerini hedef aldı ve Han Yunus kentinde bir evin hedef alınması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

16.05.2024 14:19
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan bir evi hedef alması sonucu hamile bir kadının da aralarında olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldı.

Saldırı sonucu, hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki mezarlığı da hedef aldığını aktardı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Nasr ve Brezilya mahallelerindeki vatandaşların evlerini de hedef aldı.

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Saldırıda ev tamamen yerle bir olurken, evin çevresinde de ciddi hasar meydana geldi.

Sivil savunma ekipleri yıkılan evin enkazında kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısı konusunda henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savaş Uçakları Gazze'de Bir Ev Hedef Aldı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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