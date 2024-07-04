İsrail Savunma Bakanı: Esir takası anlaşmasına her zamankinden daha yakınız - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: Esir takası anlaşmasına her zamankinden daha yakınız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir değişimi anlaşmasına her zamankinden daha yakın olduklarını söyledi. Gallant, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin yakınlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi ve esir takası anlaşmasına değinerek, anlaşmaya yakın olduklarını belirtti. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi ise Hamas'ın esir takası teklifine yanıt verdiğini açıklamıştı.

04.07.2024 13:24
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir değişimi anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söyledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Gallant, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin yakınlarıyla dün akşam bir toplantı gerçekleştirdi.

Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına değinen Gallant, "Esir takası anlaşmasına her zamankinden daha yakınız." dedi.

Bir ay önceye kadar kısa sürede bir anlaşmanın olacağına inanmadığına işaret eden Gallant, ABD'deki temaslarının tümünde anlaşma için Hamas'a baskı kurulmasına odaklandığına dikkati çekti.

Kanal 12 televizyonu, Gallant'ın basın ofisinin ise bahsi geçen açıklamalara dair yorum yapmaktan kaçındığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin dün Mossad adına yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'tan yanıt geldiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Esir (takası) anlaşmasında arabulucular, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması anlaşması teklifine verdiği yanıtı müzakere ekibine iletti." ifadelerine yer verilmişti.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise "Filistin halkımıza yönelik saldırıların durdurulması amacıyla arabulucu kardeşlerimizle (Mısır-Katar) fikir alışverişinde bulunduk." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı: Esir takası anlaşmasına her zamankinden daha yakınız - Son Dakika

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