İsrail Savunma Bakanı İran'ı Saldırı Tehdidiyle Uyardı - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı İran'ı Saldırı Tehdidiyle Uyardı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ı ülkelerine saldırması halinde 'sürprizler yapmakla' tehdit etti. Gallant, İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya gelerek, Orta Doğu'nun herhangi bir yerinde İsrail'e saldıranlara karşı kararlı bir saldırı eylemiyle hızlı bir şekilde karşılık vereceklerini belirtti. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da İran'a karşı karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını açıklamıştı.

11.04.2024 01:53  Güncelleme: 01:53
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ı, ülkelerine saldırması halinde "sürprizler yapmakla" tehdit etti.

İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin yoğunluğunun arttığı günlerde Gallant, İsrail'in kuzeyinde ülkesinin askerleriyle bir araya geldi.

Birden fazla cepheden saldırıya uğradıklarını belirten Gallant, " Orta Doğu'nun neresinde olursa olsun, İsrail topraklarına saldıranlara karşı, kararlı bir saldırı eylemiyle çok hızlı bir şekilde nasıl karşılık vereceklerini bildiklerini" dile getirdi.

Gallant, "İsrail'in tepkisi çok etkili olacak ve yıllar boyunca başarılı olduğumuz şeylerden biri de düşmanın ona ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilememesidir." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtmişti.

İsrail, Devrim Muhafızları lideri Muhammed Rıza Zahidi'nin, 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliği hedef alan bombalama sırasında öldürülmesinin ardından, İran'ın olası misillemesine hazırlanıyor.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan, 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda 6 Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı İran'ı Saldırı Tehdidiyle Uyardı - Son Dakika

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