İsrail, Sur'da Saldırı Tehdidinde Bulundu - Son Dakika
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İsrail, Sur'da Saldırı Tehdidinde Bulundu

İsrail ordusu, Sur kentinde tahliye uyarısı yaparak bölgedeki saldırı riskine dikkati çekti.

25.11.2024 17:17
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin merkezinde geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından Sur sakinleri için tahliye uyarısı yaptı.

Sözcü Adraee, Sur'un merkezindeki Evkaf Caddesi, Hiram Caddesi, Nebi İsmail Makamı, Lübnan İslam Üniversitesi ve Muhammed ez-Ziyad Caddesi çevresindeki binalarda yaşayanların bulundukları bölgeyi terk etmesi gerektiğini belirtti.

"Hemen kırmızı ile işaretlenmiş alandan uzaklaşın ve Evveli Nehri'nin kuzeyine doğru ilerleyin." ifadesini kullanan Adraee, bu bölgelerde Hizbullah unsurları, tesisleri ve savaş araçları bulunduğunu öne sürdü.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti, İsrail hava saldırılarının en yoğun ve şiddetli şekilde hedefi olan bölgelerin başında gelirken İsrail bölgeye yönelik saldırılarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

???İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 754 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 926'sı kadın ve çocuk, 220'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 754 kişi öldü, 15 bin 626 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.

Kaynak: AA

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