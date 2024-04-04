İsrail, Suriye'nin Kuneytra ve Dera kentlerine füze saldırısı düzenledi

ŞAM, 4 Nisan (Xinhua) -- İsrail, Perşembe günü gece yarısından sonra Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera kentleri kırsalındaki askeri hedeflere füze saldırısı düzenledi. Saldırı, Suriye'ye ait olan ve İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ne farklı yerlerden fırlatılan füzelere misilleme olarak yapıldı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, füzeler Kuneytra'daki Rafid ve Tel Faras ile Dera'daki Tel Cabiya köylerinin yakınına düşerken, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Gözlemevi, İsrail'in yılın başından bu yana 22 hava ve 10 kara saldırısı düzenleyerek Suriye topraklarını 32 kez hedef aldığını belirtti.
Saldırılar sonucu 64 hedef imha edilirken, bu hedefler arasında silah ve mühimmat depoları, karargahlar, merkezler ve araçlar da yer alıyor.
Gözlemevi'ne göre söz konusu saldırılarda İran Devrim Muhafızları'ndan 21, Lübnan Hizbullahı'ndan 20 kişinin yanı sıra 12 Iraklı olmak üzere toplam 129 askeri personel öldürüldü.
Gözlemevi ayrıca, İsrail saldırılarında aralarında 2 kadının da bulunduğu 12 sivilin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 20 sivilin de yaralandığını belirtti.
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