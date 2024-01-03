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İsrail tankları Gazze'deki hastaneyi vurdu - Son Dakika
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İsrail tankları Gazze'deki hastaneyi vurdu

İsrail tankları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesinin çevresini yoğun topçu atışlarıyla vurdu. Filistin Kızılayı, hastane binasının 100 metre uzağının hedef alındığını belirtti. İsrail ordusunun hastanelerde gerçekleştirdiği saldırılar ve abluka uygulamasının endişeyle karşılandığı ifade edildi. İsrail savaş uçakları ise Han Yunus'taki camilere ve sivil bölgelere saldırdı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail tankları Gazze\'deki hastaneyi vurdu
03.01.2024 - 23:05,
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İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesinin çevresini yoğun topçu atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının hastane binasının 100 metre uzağını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun daha önce Gazze Şeridi'ndeki birçok hastanede gerçekleştirdiği "önce bombardıman, ardından abluka, sonrasında da baskın düzenleyerek içeridekilerin alıkonulması" uygulamasının Emel Hastanesi'nde de tekrar edilmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, İsrail tankları Han Yunus'un birçok bölgesinde şiddetli saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'taki Hulefa-yi Raşidin Camisi'nin çevresine düzenlediği bombardımanda büyük hasar meydana geldi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan Aişe Camisi'ne yakın bir noktada bulunan bir grup sivili hedef aldı.

Refah kentindeki Hırbet el-Ades bölgesinde sivilleri hedef alan bir başka hava saldırısında ise ölen ve yaralananlar oldu.

Filistinli aktivistler tarafından sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, kanlar içinde yollarda yatan çok sayıda Filistinli görülüyor.

Gazze'de yayın yapan Er-Rey Haber Ajansı ve bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Nusayrat Mülteci Kampı'na şiddetli ve yoğun saldırlar düzenlendi.

Kampın batısında yer alan Sevariha bölgesinde bir eve de hava saldırısı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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