İsrail'deki televizyonlar, gün boyu ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera'nın görüntülerini ekrana yansıttı.
Gazze'de İsrailli 3 esirin serbest bırakılma anları Al Jazeera'nın görüntüleri üzerinden İsraillilere aktarıldı.
Ayrıca esirlerin serbest bırakıldığı ana ilişkin Al Jazeera'nın yayınladığı görüntüler, İsrail televizyonu aracılığıyla, başkent Tel Aviv'de esir yakınlarının toplandığı meydanda kurulan dev ekranlara yansıtıldı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Televizyonları Al Jazeera Görüntülerini Yayınladı - Son Dakika
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