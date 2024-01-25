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İsrail, Ürdün ile su anlaşmasını yenilememe konusunu değerlendiriyor - Son Dakika
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İsrail, Ürdün ile su anlaşmasını yenilememe konusunu değerlendiriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları reddeden tutumu nedeniyle Ürdün'le arasındaki su anlaşmasının yenilenmemesi üzerinde çalıştığı belirtildi. İsrail Enerji Bakanlığı, Ürdün Kraliçesi Ranya el-Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi başta olmak üzere ülkenin üst düzey yetkililerin Gazze'deki savaşla ilgili İsrail karşıtı açıklamaları nedeniyle Ürdün'le su anlaşmasını yenilememe konusunu mütalaa ediyor. İki ülke arasındaki mevcut anlaşmaya göre Ürdün'de İsrail için elektrik üretilmesi karşılığında Tel Aviv'in her yıl Ürdün'e 100 milyon metreküp su aktardığı belirtiliyor. Anlaşmanın tarihinin uzatılmaması durumunda bu yıl sona ereceği bilgisi veriliyor.

İsrail, Ürdün ile su anlaşmasını yenilememe konusunu değerlendiriyor
25.01.2024 - 14:39,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları reddeden tutumu nedeniyle Ürdün'le arasındaki su anlaşmasının yenilenmemesi üzerinde çalıştığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan habere göre, İsrail Enerji Bakanlığı, Ürdün Kraliçesi Ranya el-Abdullah ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi başta olmak üzere ülkenin üst düzey yetkililerin Gazze'deki savaşla ilgili İsrail karşıtı açıklamaları nedeniyle Ürdün'le su anlaşmasını yenilememe konusunu mütalaa ediyor.

Haberde, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmaya göre Ürdün'de İsrail için elektrik üretilmesi karşılığında Tel Aviv'in her yıl Ürdün'e 100 milyon metreküp su aktardığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın Ürdün'deki derin su krizinin ardından 2021'de yapıldığına işaret edildi.

İsrail, anlaşmanın uzatılmasına ilişkin nihai kararı henüz almadığı kaydedilen haberde, konunun Ürdün'le ilişkilerin geliştirilmesine ve Ürdünlülerin yakın gelecekte savaşa yönelik tutumlarını nasıl ifade edeceklerine bağlı olduğu aktarıldı.

Anlaşmanın tarihinin uzatılmaması durumunda bu yıl sona ereceği bilgisi verildi.

Haberde, Ürdünlü Bakan Safedi'nin İsrail karşıtı açıklamaları arasında, "Hiçbir şeyin Gazze'deki savaşı haklı çıkarmadığını, bu savaşın nefsi müdafaa olmadığı aksine İsrail'in açıkça gerçekleştirdiği bir saldırı olduğu, Ürdün'ün Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini önlemek için gereken her şeyi yapacağı" yönündeki sözlerine yer verildi.

Safedi'nin kasım ayında Gazze'ye savaş sonrası İsrail-Ürdün su anlaşmasının askıya alındığını açıkladığı kaydedildi.

Haberde, Ürdün Kraliçe'sinin de adı geçmesine rağmen konuya ilişkin açıklamalarına yer verilmedi.

Ürdün'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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Tel Aviv, İsrail, Gazze, Ürdün, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

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