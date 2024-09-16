İsrail ve ABD Lübnan Gerilimini Görüştü

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile "Lübnan sınırındaki çatışmalara" ilişkin gelişmeleri görüştü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Gallant ile Hochstein'in "Lübnan cephesinde büyük bir gerilimin yaşanmasının önüne geçilmesi için" bir araya geldiği belirtildi.

Haberde, İsrail'deki genel değerlendirmenin " Gazze'de ateşkes sağlanmadan Lübnan'da çözüme ulaşılma şansının zayıf olduğu" kaydedildi.

İsrail'i ziyaret eden Hochstein'in Başbakan Binyamin Netanyahu ile "Lübnan ile kapsamlı bir savaşı önleme ihtimalini" değerlendirmek üzere görüşmesi bekleniyor.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Bu çerçevede İsrail'in Lübnan'a "kapsamlı bir savaş başlatma" söylemleri hız kazanırken, İsrail basını, Washington yönetiminin kasım ayında yapılacak ABD'deki seçimler öncesinde savaşın önüne geçmek istediğini yazdı.

İsrail Savurma Bakanı Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde, çatışmaların sürdüğü Hizbullah ile "mutabık kalınan bir çerçeve (anlaşma) olasılığının tükenmekte olduğunu" savunmuştu.