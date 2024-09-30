İsrail ve Hizbullah Arasında Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

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İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalar, İsrail'in saldırılarını artırmasıyla birlikte sürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'dan Batı Celile bölgesine 35 füzenin atıldığını ve Hizbullah'a ait çok sayıda hedefe hava saldırıları düzenlendiğini duyururken, Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini hedef aldığını açıkladı.