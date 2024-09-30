İsrail ve Hizbullah Arasında Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail ve Hizbullah Arasında Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı hava saldırılarını artırdı; çatışmalarda 1217 kişi yaşamını yitirdi.

30.09.2024 20:16
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İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalar, İsrail'in saldırılarını artırmasıyla birlikte sürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'dan Batı Celile bölgesine 35 füzenin atıldığını ve Hizbullah'a ait çok sayıda hedefe hava saldırıları düzenlendiğini duyururken, Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerini hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan 35 füzenin İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine atıldığı ve bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.
Füzelerden bazılarına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, bazılarının da açık alana düştüğü ifade edildi.
İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA), "Lübnan genelinde" Hizbullah'a ait çok sayıda noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.
Hedef alınan yerler arasında karargahlar, cephanelikler, füze rampaları ve askeri binaların bulunduğu öne sürüldü.
Maariv gazetesinin haberinde Lübnan'dan atılan füzeler sonucu Batı Celile'deki birçok noktada yangın çıktığı ve yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyine saldırılar düzenlendiğini açıkladı
Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki "Kefr Ciladi" yerleşiminin, "Nur" füzesiyle hedef alındığı duyuruldu.
Buna göre, Lübnan'ın güneyinde karşılıklı saldırıların başladığı 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ilk kez "Nur" füzesini kullanmış oldu.
İsrail'in kuzeyindeki el-Kabiri, Saar ve Gesher Haziv yerleşimlerinin çok sayıda füzeyle vurulduğu belirtildi.
Hizbullah, İran'ın 2005'te ürettiği gemisavar füzesi "Nur"u elinde bulundurduklarını geçen yıl duyurdu ve söz konusu füzenin fırlatma rampalarının gösterildiği bir video yayınladı.
İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.
Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve Hizbullah Arasında Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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