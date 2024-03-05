İsrail ve Lübnan arasında arabuluculuk görüşmeleri devam ediyor

İsrail ile Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Gallant ve Hochstein, İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda yaşanan çatışmalara ilişkin görüştü.
Hochstein ve ABD yönetimini, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaların çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarından dolayı takdir eden Gallant, Hochstein öncülüğünde mutabakata varılması yönünde devam eden sürece İsrail'in bağlı olduğunu ancak Hizbullah'ın iki tarafı da "tehlikeli bir tırmanışa" sürüklediğini iddia etti.
Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında sınır üzerinde 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmaların durdurulması için 2'nci defa arabulucu olarak dün Beyrut'a gitmişti.
Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Hochstein, "İsrail ve Lübnan arasında sınır üzerinde yaşanan çatışmaları durdurmaya yönelik diplomatik çözümde ilerlemeyi sağlamak için buradayım. ABD, bölgede meydana gelen güvenlik gelişmelerinin diplomatik yöntemlerle sonlandırılmasında kararlı." ifadelerini kullanmıştı.
Hochstein, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların durumunu görüşmek üzere son olarak 11 Ocak'ta Beyrut'ta gelmiş ve ardından Tel Aviv'e geçmişti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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