İsrail ve Lübnan arasında arabuluculuk görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ve Lübnan arasında arabuluculuk görüşmeleri devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında yaşanan çatışmalara ilişkin çözüm sürecini değerlendirdi. Hochstein, bölgedeki güvenlik gelişmelerinin diplomatik yöntemlerle sonlandırılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

05.03.2024 17:57  Güncelleme: 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ile Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Gallant ve Hochstein, İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda yaşanan çatışmalara ilişkin görüştü.

Hochstein ve ABD yönetimini, İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmaların çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarından dolayı takdir eden Gallant, Hochstein öncülüğünde mutabakata varılması yönünde devam eden sürece İsrail'in bağlı olduğunu ancak Hizbullah'ın iki tarafı da "tehlikeli bir tırmanışa" sürüklediğini iddia etti.

Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında sınır üzerinde 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmaların durdurulması için 2'nci defa arabulucu olarak dün Beyrut'a gitmişti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Hochstein, "İsrail ve Lübnan arasında sınır üzerinde yaşanan çatışmaları durdurmaya yönelik diplomatik çözümde ilerlemeyi sağlamak için buradayım. ABD, bölgede meydana gelen güvenlik gelişmelerinin diplomatik yöntemlerle sonlandırılmasında kararlı." ifadelerini kullanmıştı.

Hochstein, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların durumunu görüşmek üzere son olarak 11 Ocak'ta Beyrut'ta gelmiş ve ardından Tel Aviv'e geçmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinde süren çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

Joe Biden, Lübnan, İsrail, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Lübnan arasında arabuluculuk görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çiftçilere budama eğitimi verildi
    19:22 Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çiftçilere budama eğitimi verildi

    Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki çiftçiler, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen budama kursuna katıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, eğitimin çiftçiler için faydalı olduğunu belirterek, bağ, bahçe ve meyve bahçelerinde uygulamalı budama tekniklerini öğrendiklerini ifade etti.

  • İzmir Çiğli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
    19:22 İzmir Çiğli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

    İzmir'in Çiğli ilçesinde bir iş yerinin önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.Ö. adlı şahıs, silahla ateş ederek A.K. ve E.S.K.'yi yaraladıktan sonra kaçtı. Yaralılar, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • Bingöl'de PKK/KCK'ya ait patlayıcı malzemeler ele geçirildi
    19:21 Bingöl'de PKK/KCK'ya ait patlayıcı malzemeler ele geçirildi

    Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya ait roketatar ve el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ele geçirildi. Operasyon sonucunda sığınaklar kullanılamaz hale getirildi ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.

  • İsrail, Han Yunus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor
    19:21 İsrail, Han Yunus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor

    İsrail ordusu, zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçleri, Han Yunus'un batısında bulunan Hamad Mahallesini kuşatma altında tutuyor, çevre bölgeleri de havadan ve karadan vuruyor. Filistinli direniş grupları ile çatışmaya giren İsrail askerleri, onlarca Filistinliyi alıkoyup sorgulayıp darp ediyor. Han Yunus'ta son 24 saatte 4 konut bombalandı ve bir aile evi enkaz altından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. İsrail ordusu, Hamad Mahallesine sızma çalışmalarını sürdürüyor ve Hamas'a ait alt yapıyı çökerttiğini iddia ediyor. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda binlerce Filistinli öldü, sivil altyapı da tahrip ediliyor.


18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 19:24:17. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ve Lübnan arasında arabuluculuk görüşmeleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement