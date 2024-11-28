İsrailli Bakan Ateşkesi 'Rezalet' Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
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İsrailli Bakan Ateşkesi 'Rezalet' Olarak Nitelendirdi

İsrailli Bakan Ateşkesi \'Rezalet\' Olarak Nitelendirdi

Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hizbullah'ın teslim olmadığını belirterek ateşkes anlaşmasını eleştirdi.

28.11.2024 00:46
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İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, İsrail ve Lübnan arasında yapılan ateşkes konusunda, Hizbullah'ın teslim olmadığını ve anlaşmanın İsrail açısından "iyi olmadığını" söyledi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi üyesi ve Bakanlar Kurulu'nda anlaşmaya karşı oy kullanan tek bakan olan Miras Bakanı Eliyahu, İsrail'in Maariv gazetesine ateşkes anlaşması konusunda açıklamada bulundu.

Ateşkes anlaşmasını "rezalet" olarak nitelendiren Eliyahu, "Anlaşma, konuşulan şartların çoğunu içermiyor. Bunlar, tampon bölge ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması." dedi.

Eliyahu, "Bu bir zafer değil. Zafer, (Lübnan'ın güneyinin) işgal ve Hizbullah'ın teslim olmasıdır. Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil. İsrail devleti, (anlaşmayı) baskı altında kabul etti." diye konuştu.

"ABD'den baskı olduğunun farkındayım." diyen Eliyahu, "Umarım bir sonraki yönetim, (Donald Trump yönetimi) davranışlarımız konusunda daha rahat olacaktır." ifadesini kullandı.

Eliyahu, İsrail'in ABD'ye silah ve mühimmat bakımından bağımlı olduğunu vurgulayarak, "Elimiz ayağımız bağlı, kötü ve sağlıksız bir haldeyiz. İsrail'in kendi silahını geliştirebilmesi gerekiyor." dedi.

İsrail ve Lübnan arasında ateşkes anlaşması

ABD Başkanı Joe Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Miras, Son Dakika

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