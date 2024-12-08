İsrailli Baskınlar Mescid-i Aksa'da Devam Ediyor

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? Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yoğun polis koruması altında baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya Mağrib Kapısı'ndan giriş yaptı.

Mescidi- Aksa'ya baskın yapan İsrailliler, Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Filistin Vakıflar Bakanlığının salı günü yayımladığı aylık rapora göre, Kasım ayı boyunca Mescid-i Aksa 20 kez, İbrahim Mescid-i ise 55 kez Yahudilerin baskınlarına maruz kaldı.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.