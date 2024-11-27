İsrailli Esir Aileleri Protesto Düzenledi - Son Dakika
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İsrailli Esir Aileleri Protesto Düzenledi

Gazze'deki esirlerin aileleri, Netanyahu'dan esir takası ve ateşkes talep ederek oturma eylemi yaptı.

27.11.2024 19:46
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Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Meclisteki ofisinin önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun ofisinin önünde oturma eylemi yapan aileler, en kısa sürede esir takası anlaşması imzalanması çağrısında bulundu.

Esir yakınlarından biri, Netanyahu'ya " Lübnan'da hızlı bir anlaşmaya vardığınız gibi, esirleri de geri getirecek bir anlaşma sunun!" diye seslendi.

Bir kardeşi Gazze'de esir tutulan bir diğer kardeşinin ise Gazze'de İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği öğrenilen Sharon Sharabi, "Hamas'ın cumartesi gecesi İsrail saldırılarında öldürülen bir esirin daha görüntülerini paylaşmasının ardından sevdiklerimizin Gazze'de bırakılamayacağını vurgulamak için başbakanlık ofisinin önündeyiz." ifadesini kullandı.

Esir yakını, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'i firavuna benzetti

Öte yandan Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı çıkan aşır sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i "firavuna" benzetti.

Zangauker, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nde düzenlenen toplantı sırasında, anlaşmayı imzalaması için Ben-Gvir'e sert sözlerle yüklendi.

"Anlaşmayı imzala ve popülist bir bakan olmayı bırak. Bilmek istiyorum; Yaradan sizi çocuğumu geri getirmek yerine Gazze'yi işgal etmeniz için mi görevlendirdi?" diyen Zangauker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer oğlum Matan hayattaysa ve 418 gün süren esaretten kurtulduysa, sen kim oluyorsun da İsrail halkının kaderini tayin eden Firavun gibi oğlumun kaderine karar veriyorsun?"

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest kalması adına hükümetten esir takası anlaşması imzalanmasını talep eden esir yakınları her hafta protestolar düzenliyor.

Başbakan Netanyahu ise "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştiriliyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Esir Aileleri Protesto Düzenledi - Son Dakika

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