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İsrailli esirlerin aileleri, ses kaydının sızdırmanın Başbakanlık ekibi tarafından yapıldığını iddia etti - Son Dakika
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İsrailli esirlerin aileleri, ses kaydının sızdırmanın Başbakanlık ekibi tarafından yapıldığını iddia etti

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Katar'ı eleştirdiği ses kaydını basına servis ettikleri iddiasını yalanlayarak sızdırmanın Başbakanlık ekibi tarafından yapıldığını söyledi. Esir aileleri, görüşmelerdeki tüm konuşmaların Başbakan'ın ekibi tarafından kaydedildiğini belirtti ve sızdırmanın Başbakanlık Ofisi tarafından yapıldığını iddia etti.

İsrailli esirlerin aileleri, ses kaydının sızdırmanın Başbakanlık ekibi tarafından yapıldığını iddia etti
25.01.2024 - 14:27,
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İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Katar'ı eleştirdiği ses kaydını basına servis ettikleri iddiasını yalanlayarak sızdırmanın Başbakanlık ekibi tarafından yapıldığını söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Netanyahu'nun Katar'ı eleştirdiği ses kaydının sızdırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu ile yapılan görüşmeyi kaydedip medyaya servis ettiklerine ilişkin iddiayı yalanlayan esir aileleri, görüşmelerdeki tüm konuşmaların Başbakan'ın ekibi tarafından kaydedildiğini belirtti.

Toplantı öncesi telefonlarının yetkililerce ellerinden alındığını vurgulayan aileler, "(Esir takası konusundaki) anlaşma ve arabuluculara ilişkin bilgilerin sızdırılması kararı Başbakanlık Ofisine aittir." ifadelerini kullandı.

Bu tür sızmalara karşı "sansür" uygulanması gerektiğini savunan aileler, kabinenin görevinin esirlerin "hayatlarını tehlikeye atacak krizleri engellemek" olduğunu kaydetti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Başbakan Netanyahu'ya ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayımlamıştı.

Ses kaydında "Hamas'a yeterince baskı kurmadığı için esir takasındaki çabalarına karşı Katar'a teşekkür etmediğini" söyleyen Netanyahu, Katar-ABD ilişkilerini eleştirmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de basında Netanyahu'ya atfedilen açıklamaların doğru çıkmasının İsrail Başbakanı'nın, İsrailli esirler dahil hayat kurtarmaya öncelik vermek yerine siyasi nedenlerle arabuluculuk çabalarını baltalamak istediğini göstereceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA
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