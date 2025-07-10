İsrailli Gazeteci Frei Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrailli Gazeteci Frei Gözaltında

10.07.2025 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli gazeteci Israel Frei'nin gözaltı süresi uzatıldı, terörü övmekle suçlanıyor.

Gazze'de ölen askerler için "savaş suçlusu" tanımı yapan İsrailli Gazeteci İsrael Frei'in, gözaltı süresinin 4 gün daha uzatıldığı ve savcılığın hakkında "terörü övmek ve teşvik etmek" suçlaması yönelttiği bildirildi.

Gazeteci İsrael Frei'in, "İnsanlığa karşı işlenen en acımasız suçlardan birine katılan beş genç olmaksızın dünya daha iyi bir yer. Maalesef, Gazze'de anestetik olmadan ameliyat edilen çocuk, bombaların atlındaki bir çadırda ailesiyle açlık çeken kız çocuğu, yetmiyor. Bu her İsrailli anneye bir çağrıdır: Oğlunu bir tabutta savaş suçlusu olarak karşılayan kişi olma, askerliği reddet." ifadeleriyle Gazze'de ölen 5 askerle ilgili yaptığı paylaşım ülkede tartışmaya yol açmıştı.

İsrail polisi yaptığı yazılı açıklamasında, "terörü övmek ve teşvik etmek" suçlamasından 9 Temmuz'da gözaltına alınan Frei'in, gözaltı süresinin 13 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Tel Aviv'deki mahkeme, polis ve savcılığın sanık hakkında "terörü övmek ve teşvik etmek" suçlamalarına ilişkin "haklı şüphe bulunduğuna" hükmetti ve gözaltı süresinin uzatılması talebini kabul etti. İsrail basını, Frei'in, terörle ilgili güvenlik suçlarından yargılanabileceğini geçti.

İsrail hapishane idaresi, gazeteci Frei'in "yüksek güvenlik suçlusu" olarak tutulacağını ve bu şekilde muamele göreceğini duyurdu.

Cezaevlerine de bakan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, hapishane idaresinin söz konusu kararını desteklediğini belirtti.

İsrail ordusu, 8 Temmuz'da Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde kara saldırılarında ölen 5 askerin ismini açıklamıştı.

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlayan saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanında "soykırıma yol açmak" suçlamasından yargılanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları" nedeniyle yakalama kararı bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Medya, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Gazeteci Frei Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran kaza Motosikletlinin ayağı koptu Kan donduran kaza! Motosikletlinin ayağı koptu
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
Rekabet Kurumu’ndan OPET’e 131,3 milyon liralık ceza Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza
Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi Sokakta yürürken tartıştığı 3 kişi tarafından sopa ve tekmelerle darbedildi
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
ABD’den çok konuşulacak ’yaptırım’ kararı Aralarında Türkiye de var ABD'den çok konuşulacak 'yaptırım' kararı! Aralarında Türkiye de var
Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti Çırılçıplak araçların önünü kesen kadını sürücü darbetti

14:45
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
13:52
İletişim Başkanlığı’nda devir teslim Altun bu sözlerle veda etti
İletişim Başkanlığı'nda devir teslim! Altun bu sözlerle veda etti
13:43
Doktordan tıbbi sekretere taciz Detaylar mide bulandırdı
Doktordan tıbbi sekretere taciz! Detaylar mide bulandırdı
13:41
Şile Belediyesi’ne soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon TL rüşvet verdim
Şile Belediyesi'ne soruşturmayı başlatan ifade: 8 milyon TL rüşvet verdim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
00:04
Hükümet karşıtı protestolar Kenya’yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
Hükümet karşıtı protestolar Kenya'yı savaş alanına çevirdi: 31 ölü, 107 yaralı, 532 tutuklu
23:33
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
3 ilde orman yangını: Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapatıldı
23:01
Hamas, Trump’ın Gazze’de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti: 10 esiri serbest bırakmaya hazırız
22:48
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
CHP lideri Özel: İBB yargılamalarını TRT canlı yayınlasın, televizyonlara da frekans versin
22:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak
22:15
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
Cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti
21:46
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyona açık olur
21:42
Yaşlı kadın yanarak can verdi Eşi kaçarken gözaltına alındı
Yaşlı kadın yanarak can verdi! Eşi kaçarken gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 15:16:20. #7.12#
SON DAKİKA: İsrailli Gazeteci Frei Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.