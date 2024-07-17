İsrailli müzakere heyeti Hamas ile esir takası ve ateşkes teklifi görüşmeleri için Kahire'ye gitti

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İsrailli müzakere heyetinin Hamas ile Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes teklifi görüşmeleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği bildirildi.

The Times of Israel'in haberine göre, isimlerini açıklamak istemeyen Mısırlı havaalanı yetkilileri, İsrail müzakere heyetinin Kahire'ye vardığını söyledi.

İsrail heyetinin 6 kişiden oluştuğunu belirten yetkililer, heyetteki kişilerin kimliklerine dair ise bilgi vermedi.

Heyetin Hamas ile Gazze Şeridi'nde esir takası ve ateşkes teklifi müzakereleri için Mısırlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

İsrail ordusunun 13 Temmuz'da Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus'ta El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın hedef alındığı iddiasının ardından müzakerelerin zarar göreceği yönünde tartışmalar yaşanmıştı.

Hamas, 90 kişinin öldüğü ve 300 kişinin yaralandığı saldırıda Filistinli liderlerin hedef alındığı yönündeki iddiaları yalanlarken, esir takası ve ateşkes müzakerelerinin devam edeceğini açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.