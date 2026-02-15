İsrailli Vekil Nablus'ta Okula Baskın Düzenledi - Son Dakika
İsrailli Vekil Nablus'ta Okula Baskın Düzenledi

15.02.2026 19:34
Tzvi Tzukot, Nablus'taki kız lisesine baskın yaparak öğretmenleri tehdit etti, uluslararası çağrı yapıldı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Tzvi Tzukot, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde bir okula baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'un güneyindeki El-Lubben Şarkiye Kız Lisesi, Tzukot ve beraberindeki bir dizi silahlı İsraillinin baskınına sahne oldu.

Ders saatleri içinde okulun bahçesine giren Tzukot ve silahlı İsrailliler, okulun içinde çekim yaptı ve öğretmenleri tehdit etti.

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, baskının okul içindeki güvenliği tehdit ettiği ve eğitim sürecini etkilediği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve öğretmenlerin güven içinde eğitim-öğretim hakkını çiğneyen bu uygulamaların durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu, ocak ayı boyunca Filistinlilere ve topraklarına yönelik 1872 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar, fiziksel şiddet ve ağaç sökme eylemlerinden tarlaların yakılmasına, çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi, mülklerin ele geçirilmesine ve evlerin ve tarımsal alanların yıkılmasına kadar uzanırken 125 Filistinli aile de göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

