İsrailliler Batı Şeria'da Tarım Ekipmanlarını Kundakladı
İsrailliler Batı Şeria'da Tarım Ekipmanlarını Kundakladı

25.03.2026 12:38
İsrailliler, Batı Şeria'daki Filistinli bir tarım deposunu ateşe vererek maddi hasara yol açtı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliye ait zirai ekipmanların bulunduğu depoyu ateşe verdi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yer alan Kefr Kadum beldesine sızdı.

Söz konusu İsrailliler, beldede Filistinli ABD Tekruri'ye ait tarım ekipmanlarının bulunduğu bir odayı kundakladı. Çıkan yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Açıklamada, "Kundaklama, Filistinlilerin mülklerini ve geçim kaynaklarını hedef alan saldırıların bir parçası." ifadesi kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün de Nablus'taki Beyt Furik beldesinde Filistinlilere ait bir zirai odayı kundaklamış, içerisindeki tarım ekipmanlarına zarar vermişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılar son günlerde ciddi şekilde arttı.

Silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da evleri, tarım yapılarını, araçları kundaklıyor, mülklere zarar veriyor. Söz konusu saldırılar zaman zaman can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

Adalet Bakanı Gürlek, CHP’li Emir’e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD’a bağışladı Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı
Noa Lang’tan Okan Buruk’a: O maçta oynarım hocam Noa Lang'tan Okan Buruk'a: O maçta oynarım hocam
Tarihi ambargo yıkılıyor 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
İsrail’li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi İsrail'li yedek asker sığınakta yaşamına son verdi
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Yağmura çamura aldırmadılar Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz

12:53
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at
12:35
Ateşkesi reddeden İran, İsrail’in kalbini vurdu
Ateşkesi reddeden İran, İsrail'in kalbini vurdu
12:26
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
12:22
Metehan Baltacı tahliye edildi
Metehan Baltacı tahliye edildi
11:56
İfadesinde “Boğuştuk“ diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu yalanlayan kayıt
İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt
11:45
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel’den ilk açıklama
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel'den ilk açıklama
