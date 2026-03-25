İsrailliler Batı Şeria'da Tarım Ekipmanlarını Kundakladı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliye ait zirai ekipmanların bulunduğu depoyu ateşe verdi.
Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde yer alan Kefr Kadum beldesine sızdı.
Söz konusu İsrailliler, beldede Filistinli ABD Tekruri'ye ait tarım ekipmanlarının bulunduğu bir odayı kundakladı. Çıkan yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.
Açıklamada, "Kundaklama, Filistinlilerin mülklerini ve geçim kaynaklarını hedef alan saldırıların bir parçası." ifadesi kullanıldı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün de Nablus'taki Beyt Furik beldesinde Filistinlilere ait bir zirai odayı kundaklamış, içerisindeki tarım ekipmanlarına zarar vermişti.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılar son günlerde ciddi şekilde arttı.
Silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da evleri, tarım yapılarını, araçları kundaklıyor, mülklere zarar veriyor. Söz konusu saldırılar zaman zaman can kaybı ve yaralanmalarla sonuçlanıyor.
