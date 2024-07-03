İsrailliler Filistin topraklarını gasbeden yerleşim karakolunu tahliye sırasında taş attı - Son Dakika
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İsrailliler Filistin topraklarını gasbeden yerleşim karakolunu tahliye sırasında taş attı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Oz Zion ileri karakolunu tahliye etmek için bölgeye gelen İsrail ordu ve polis güçlerine, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler taş attı. İsrail güçleri, taş atan İsraillileri dağıttı.

03.07.2024 13:31
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan yerleşim karakolunu tahliye sırasında İsrail ordu ve polis güçlerine taş attı.

Batı Şeria'nın orta kesiminde Filistin toprakları üzerine kurulan Oz Zion ileri karakolunu tahliye etmek için bölgeye çok sayıda asker ve polis geldi.

İsrail'deki "Haaretz" gazetesinin haberine göre, ordu ve polis güçlerinin bölgeye ulaşmasının ardından Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, araçlara zarar verdi, lastik yaktı; güvenlik güçlerine taş attı.

Bunun üzerine İsrail güçleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri dağıttı.

Haberde, tahliye emirlerinin iki yıldan fazla bir süre yerine getirilmemesinin ardından Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Birimi tarafından yürütülen olağan dışı bir tahliye çalışması olduğu kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarının İsrail'in gaspına ilişkin yetkileri bulunan Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, alanın boşaltılmasına onay verdi.

Karar ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından da onaylandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler Filistin topraklarını gasbeden yerleşim karakolunu tahliye sırasında taş attı - Son Dakika

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