İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
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İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalanması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi. Binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna doğru yürüdü. Göstericiler, esir takası anlaşması ve erken seçime gidilmesini isteyerek Netanyahu'yu eleştirdi. Tel Aviv'de ise hükümet karşıtlarının protestoları gerçekleşti.

05.07.2024 00:05
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İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalanması talebiyle Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutuna doğru yürüdü.

Filistinli gruplarla esir takası anlaşması imzalanması ve erken seçime gidilmesini isteyen göstericiler, Netanyahu'yu "İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmakla" suçladı.

Başkent Tel Aviv de gün içinde hükümet karşıtlarının protestolarına sahne oldu.

Erken seçime gidilmesini isteyen İsrailliler, Tel Aviv yakınındaki bir otoyolu trafiğe kapattı. Eylemde "yıkım hükümeti yeter" yazılı pankart taşıdı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 322'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 677 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 561 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

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