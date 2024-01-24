İsrailliler, Gazze\'ye yardım gönderilmesini engellemek için protesto eylemi düzenledi

Gazze Şeridi'nde milyonlarca Filistinli, İsrail'in saldırıları ve insani yardımları kısıtlaması nedeniyle açlık çekerken bir grup İsrailli, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemek için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısında protesto eylemi gerçekleştirdi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, onlarca İsrailli, Gazze'deki Filistinlilere insani yardım götürmek üzere hazırlanan yardım tırlarını engellemek ve protesto etmek için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı çevresinde toplandı.

Ülkelerinin bayraklarını taşıyan İsrailliler, sloganlarla Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve insani yardımları kısıtlaması nedeniyle açlık çeken Filistinlilere yardımlara izin verilmemesini istedi.

Tel Aviv tarafından insani yardımların girişinin sıklıkla engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekiliyor.

Saldırılarda harabeye dönen, yardım girişlerinin de çok az olduğu Gazze Şeridi'ndeki halk, bazen günlerce tek lokma yemeden hayatta kalmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak, uluslararası topluma "derhal insani ateşkes" çağrısında bulunmuştu.