İsrailliler, İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
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İsrailliler, İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösteri düzenledi

İsrailliler, İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle gösteri düzenledi

TEL İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle başkent Tel Aviv ile Batı Kudüs'te gösteri düzenledi. İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılımla devam etti. Gösteriler, başkent Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere pek çok farklı noktada düzenlendi.

02.06.2024 00:13
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TEL İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle başkent Tel Aviv ile Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılımla devam etti.

Gösteriler, başkent Tel Aviv ve Batı Kudüs başta olmak üzere pek çok farklı noktada düzenlendi.

Tel Aviv'deki protestoların adresi, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı yapılan gösterilerde sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.

Her hafta düzenlenen merkezi gösteriye katılan on binlerce İsrailli, burada Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için takas anlaşmasının derhal yapılması talebinde bulundu.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

Esir aileleri de göstericilere hitaben yaptıkları konuşmalarda, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul edilmesi talebinde bulundu.

Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Biden'in teklifinin kabul etmesinin gerekliliğine vurgu yapan esir aileleri, zaman zaman "Anlaşmaya evet deyin!" sloganları attı.

Öte yandan, Batı Kudüs'te de binlerce İsrailli, bir esir takası anlaşması için baskı yapmak ve erken seçimlere gitmek amacıyla İsrail Cumhurbaşkanı Başkanı Isaac Herzog'un evinin önünde gösteri düzenledi.

Göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar atarak, görevden alınması ve erken seçimlere gidilmesi talebinde bulundu.

Polisten Tel Aviv'deki gösteriye müdahale

İsrail polisi, başkent Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye atlı birliklerle müdahale etti.

Göstericilerin bir kısmı akşam geç saatlere doğru dağılmaya başlarken Kaplan Caddesi'nin göbeğinde kalan bir grup ise ateş yaktı.

Polis, dağılmaları yönünde yaptığı çağrının ardından gruba atlı birlikle müdahale etti, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in "Gazze'deki savaşı sonlandırmak için şartlarının değişmediği" belirtilmişti.

Açıklamada, Netanyahu'nun, "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" yönündeki hedefleri hatırlatılmıştı.

Biden, dün, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Kudüs, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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