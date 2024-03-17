İsrailliler Netanyahu hükümetinin istifasını talep etmek için protesto düzenledi - Son Dakika
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İsrailliler Netanyahu hükümetinin istifasını talep etmek için protesto düzenledi

İsrailliler Netanyahu hükümetinin istifasını talep etmek için protesto düzenledi

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle protesto düzenledi. Protestocular, hükümetin yargı düzenlemelerine karşı sembolleşen Kaplan Caddesi'nde bir araya geldi. Protestoda Başbakan Netanyahu ve hükümetine karşı pankartlar ve sloganlar taşındı. Polis, göstericileri engellemeye çalışırken güç kullandı ve birçok protestocu gözaltına alındı. Protestocular ayrıca Savunma Bakanlığı önünde ateş yaktı ve Tel Aviv'in merkezindeki Ayalon Otoyolu'nda trafiği kapattı. Ayrıca Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları da hükümete çağrı yaparak protesto düzenledi.

17.03.2024 00:57
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TEL Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle protesto düzenledi.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polislerin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce protestocu akşam saatlerinde bir araya geldi.

Protestonun başladığı Kaplan Caddesi'nde kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaparken protestocular da Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

"Netanyahu'yu devir", "Seçimler hemen" sloganları atan protestocular, "Bizim hükümetimiz değilsiniz" pankartının arkasında kortej halinde meydana doğru düdükler çalarak yürüdü.

AA muhabirine konuşan Yael isimli protestocu, Netanyahu'nun istifasını çok istediğini belirterek "Onun hayatımdan çıkmasını istiyorum. İsrail'i yok ettiğini düşünüyorum, uzun süredir İsrail'i yok ediyor." dedi.

İsrail polisinin, çok sayıda birlik ve demir bariyerlerle kapattığı meydanda, göstericiler bariyerleri tekmeledi.

Protestocuları engellemeye çalışırken güç kullanan polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı dalga çığ gibi büyüyor. Son haftalarda hükümet karşıtı gruplar erken seçim talebiyle protestolarını sıklaştırdı.

Savunma Bakanlığının önünde ateş yaktılar

Yürüyüşlerine devam eden protestocular, Savunma Bakanlığının önünde büyük bir ateş yaktı.

Yangın söndürme tüpleriyle ateşe müdahale etmeye çalışan polis, tamamen sönmeyen ateşi ayakkabılarıyla söndürdü.

Savunma Bakanlığının önünde polisin müdahale ettiği protestocular, yürüyüşlerine devam ederek Tel Aviv'in merkezindeki Ayalon Otoyolu'nda kuzeye giden trafiği kapattı.

Atlı polislerin de müdahalesinin ardından otoyol yaklaşık yarım saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Polis protestocuları çembere alarak yolları kapatmalarına engel oldu.

İsrailli esir yakınları da protesto düzenledi

Savunma Bakanlığı binasının diğer tarafında ise Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları protesto düzenledi.

Esirlerin bir önce salıverilmesi konusunda hükümete çağrı yapılan gösteride Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert ve Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçisi Frederic Journes konuşma yaptı.

Gösterilerde konuşan eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, esirleri evlerine geri getirecek bir anlaşmayı bedeli ne olursa olsun destekleyeceklerini söyleyerek, "Onların dönüşü olmadan zafer olmaz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailliler Netanyahu hükümetinin istifasını talep etmek için protesto düzenledi - Son Dakika

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