İsraillilerden Ambulansta Saldırı - Son Dakika
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İsraillilerden Ambulansta Saldırı

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Beytüllahim'de İsrailliler, ambulansa saldırdı ve sağlık görevlilerini darbetti. Çok sayıda saldırı gerçekleşti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin güneydoğusunda Filistin Kızılayına ait ambulansa saldırarak camlarını kırdı ve sağlık görevlilerini darbetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, fanatik İsrailliler, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Ebu Necim yolu üzerinde Filistinlilere ait araçlara saldırı düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu esnada yaralanan 3 Filistinliye ulaşmaya çalışan sağlık görevlilerine de saldırarak darbetti.

Saldırıda bazı araçlar hasar görürken, Filistin Kızılayına ait ambulansın camları kırıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 3 bin 488 saldırı düzenledi.

Saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti, 26 bedevi topluluğu tamamen veya kısmen zorla yerinden edildi. Aynı dönemde, büyük bölümü hayvancılık amaçlı olmak üzere 42 yeni yasa dışı yerleşim noktası kuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Resmi verilere göre, söz konusu saldırılarda 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 25 bin kişi gözaltına alındı, bölgede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Beytüllahim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsraillilerden Ambulansta Saldırı - Son Dakika

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