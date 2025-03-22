İstanbul Barosu'na Yürüyüş - Son Dakika
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İstanbul Barosu'na Yürüyüş

Avukatlar, görevden alınan Baro Başkanı Kaboğlu'na destek için yürüyüş düzenledi.

22.03.2025 02:44
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Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Yasin KABADAYI

(İSRANBUL) - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulunun görevden alınmasına dair kararın ardından avukatlar, Çağlayan Adliyesi'nden Taksim'deki İstanbul Barosu binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Siyasi darbe, hukuki darbe derken darbeler silsilesi içerisinde ilerliyoruz. Ancak hiç kimse bizden buna alışmamızı beklemesin. Hukuka ve anayasaya aykırı uygulamaları kabul etmeyeceğiz. Bilsinler ki korkmuyoruz; alanlardayız, sokaklardayız. 7'den 70'e her kesimden insan artık bu hukuksuzluğa karşı korkmadan 'hayır' diyor" dedi.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi aldığı kararla İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verdi. Bu kararın ardından İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar, durumu protesto etmek amacıyla Çağlayan Adliyesi'nden başlayarak Taksim'deki İstanbul Barosu binasına yürüyüş düzenledi.

Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş sırasında avukatlar, "Savunma susmadı, susmayacak", "Hak, hukuk, adalet", "İstanbul Barosu biat etmez" sloganları atarken, güzergah üzerindeki araçtaki yurttaşlar korna çalarak, evlerindeki yurttaşlar ise tencere tava çalarak destek verdi.

"Bu hukuka ve anayasaya aykırı kararı tanımıyoruz"

?CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulunun görevden alınmasına ilişkin kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi:

"Mahkeme, açılan talepnameyi kabul etti ancak tedbir kararı vermediği için İstanbul Barosu, karar kesinleşene kadar görevine devam etmektedir. Bu hukuka ve anayasaya aykırı kararı tanımıyoruz; bu konuda tavrımız açık ve nettir.

Bu süreçte, önce basın açıklaması yaptık, ardından İstanbul Barosu üyeleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte Çağlayan'dan baro binasına kadar yürüyeceğiz. Baro başkanımız makamına geçecektir.

Siyasi darbe, hukuki darbe derken darbeler silsilesi içerisinde gidiyoruz. Ama hiç kimse bizden alışmamızı beklemesin. Hukuka ve anayasayı aykırı uygulamaları kabul etmeyeceğiz. Bilsinler ki korkmuyoruz; alanlardayız, sokaklardayız. 7'den 70'e her kesimden insanlar artık bu hukuksuzluğa karşı korkmadan 'hayır' diyor."

Kaynak: ANKA

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