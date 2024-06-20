İstanbul Başakşehir'de Ata İşkence Edildi - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir'de Ata İşkence Edildi

İstanbul Başakşehir'de bir cadde üzerinde üç kişinin bir at arabası üzerinde yolculuk yaparken ata işkence yapıldığı tespit edildi. Atın sahibine para cezası verilirken, işkenceyi yapan 18 yaşından küçük şüpheli serbest bırakıldı. İşkenceye uğrayan at ise yetkililere teslim edildi.

20.06.2024 13:38
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(İSTANBUL) - İstanbul Başakşehir'de 18 Haziran günü 16.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir cadde üzerinde üç kişinin bir at arabası üzerinde yolculuk yaptıkları esnada ata vurmak suretiyle işkence yaptığı tespit edildi. Atın sahibine 4 bin 810 lira para cezası verilirken; işkenceyi yapan 18 yaşından küçük E.B. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Başakşehir'de 18 Haziran günü 16.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde üç kişinin bir at arabası üzerinde yolculuk yaptıkları esnada atın kontrolünü elinde bulunduran bir kişinin sopa ile ata işkence yaptığı sosyal medya platformlarında "Başakşehir'de ata işkence ediliyor" başlığıyla yer aldı.

Atın sahibine 4 bin 810 TL para cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında; atın sahibinin C.B. olduğu, olay anında atın kontrolünün E.B. isimli çocuk da olduğu tespit edildi. Şüpheliler dün ikamet adreslerinde yakalandı. Atın sahibi C.B.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 5. maddesi gereğince 4 bin 810 lira idari para cezası verildi. Ayrıca şüpheli C.B. "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi. 18 yaşından küçük E.B. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

İşkenceye uğrayan at ise Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: ANKA

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