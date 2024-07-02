İstanbul CineCollective: Sinemacılar İçin Kapasite Geliştirme Programı Sona Erdi - Son Dakika
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İstanbul CineCollective: Sinemacılar İçin Kapasite Geliştirme Programı Sona Erdi

KunduraLab ve Institut français'nin ortak girişimi ve Fransa Dışişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen İstanbul CineCollective, Beykoz Kundura'da gerçekleştirilen bir haftalık kapasite geliştirme programıyla sona erdi. Program kapsamında atölye çalışmaları, eğitim oturumları ve proje danışmanlıkları sunuldu. Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan katılan sinemacılar, film geliştirme atölye programı sayesinde kültürlerarası diyalog kurma ve fikir alışverişinde bulunma şansı elde etti. İstanbul CineCollective, gelecek yıllarda da sinemacılar için güvenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ortam yaratmayı amaçlayan çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

02.07.2024 12:59
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KunduraLab ve Institut français'nin ortak girişimi ve Fransa Dışişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen İstanbul CineCollective sona erdi.

Beykoz Kundura'da gerçekleştirilen etkinlikte, atölye çalışmaları, eğitim oturumları ve proje danışmanlıklarını içeren bir haftalık kapasite geliştirme programı sunuldu.

Film geliştirme atölye programı kapsamında yurt dışından gelen sinemacılar, kültürlerarası diyalog kurma ve fikir alışverişinde bulunma şansı elde etti.

Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan sinemacılar katıldı

Bölgesel bir modül olarak tasarlanan ve kurmaca, belgesel veya karma film projeleri üzerinde çalışan film yönetmenlerini desteklemeyi ve onlara rehberlik etmeyi amaçlayan İstanbul CineCollective etkinliğine Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan sinemacılar katıldı.

Programa katılan sinemacılar, Samuel Aubin, Selcen Ergun, Juliette Lepoutre, Deniz Tortum, Nino Orjonikidze ve Mustafa Uzuner ile çalışma fırsatı buldu.

İstanbul CineCollective'in ilki, Beykoz Kundura'da sektör profesyonellerinin katıldığı kapanış resepsiyonuyla sona erdi.

Daha geniş bir iletişim ağı oluşturma ve proje geliştirme arayışında olan sinemacılar için güvenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ortam yaratmayı amaçlayan etkinlik kapsamında, gelecek yıllarda da çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Azerbaycan, İstanbul, Türkiye, Fransa, İran, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul CineCollective: Sinemacılar İçin Kapasite Geliştirme Programı Sona Erdi - Son Dakika

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