İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özata Denizcilik ve Destek Faktoringe yönelik fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şirket yetkilisi Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur yer alıyor.
Özata Denizcilik ve Destek Faktoringe ilişkin fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özata Denizcilik ve Destek Faktoring yetkilisi Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?