İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

Özata Denizcilik ve Destek Faktoringe ilişkin fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özata Denizcilik ve Destek Faktoring yetkilisi Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur gözaltına alındı.