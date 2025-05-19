İstanbul'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 19 Mayıs Coşkusu

İstanbul\'da 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs tatilinde İstanbul'da aileler parklara ve sahillere akın etti, kalabalık güzel havanın tadını çıkardı.

19.05.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatilini ve sıcak havayı fırsat bilenler park ve sahillere akın etti. Avcılar sahilindeki kalabalık havadan görüntülendi.

İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili nedeniyle okul ve işlerine gitmeyenler, sıcak havayı fırsat bilerek park ve sahillere akın etti. Avcılar, Denizköşkler Sahili'ne aileleriyle gelenler, çocukları ile birlikte top oynayarak, piknik yaptı. Bazı vatandaşlar deniz kenarında yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları da denizi izleyerek güzel havanın tadını çıkardı. 19 Mayıs nedeniyle İstanbullular toplu ulaşımı ücretsiz kullanırken sahildeki kalabalık havadan görüntülendi.

'PİKNİK YAPIYORUZ'

Ailesiyle birlikte sahile gelen Şakir Ekmekçioğlu, "Bugün hem hava güzel hem de tatil. Çocuklarla vakit geçirmek için 2-3 saatliğine buraya geldik. Piknik yapıyoruz, yiyip içiyoruz" dedi.

'ÇOCUĞUMUZU ALIP GELİYORUZ'

Ailesiyle birlikte piknik yapan Fatma Toktamış ise, "Biz Avcılar'ımızı çok seviyoruz. Her zaman da çıkıp geliyoruz. Şu güzelliğe bak, şu yeşilliğe bak. Çayımızı aldık, termosumuzu aldık. Yakınız şurada oturuyoruz zaten. Böyle yeşilliğe, böyle doğaya, böyle güzel bir yere denizimiz burada. Çoluğumuzu çocuğumuzu alıp geliyoruz, ne kadar güzel bir yer işte. Doğayı seven bir insanız biz, bak yeşillik ortam ne güzel" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Avcılar, Gençlik, Güncel, Yaşam, Tatil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Mauro Icardi’den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı 25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

17:56
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
17:39
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
22:33
Taraftarlar sokaklardan taştı Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
Taraftarlar sokaklardan taştı! Ülkenin birçok noktasında şampiyonluk kutlaması
22:12
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı
22:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
22:06
Mourinho’dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
22:03
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
Şampiyonluk kutlamasında atılan havai fişek araca isabet etti
22:02
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
21:54
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti Ünlü isimlerden paylaşım yağdı
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Ünlü isimlerden paylaşım yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 18:02:42. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.