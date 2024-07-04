İstanbul\'da 2024\'ün ilk 6 ayında 99 suç çetesi çökertildi

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İSTANBUL Valisi Davut Gül, 2024'ün ilk 6 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, "Güvenlik güçlerimiz İstanbul'da çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Bu sayede 2024 yılının ilk 6 ayında 137 operasyonda 99 suç çetesi çökertildi. 2 bin 388 kişi yakalandı, 1.342 kişi tutuklandı, 532 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 66 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmasına izin verilmedi. Bundan sonra da verilmeyecek" dedi.

İstanbul Emniyet Değerlendirme Toplantısı Vali Davut Gül'ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da katıldı. Toplantıda yılın ilk 6 ayına ilişkin emniyet verileri açıklandı.

"İLK 6 AYDA TERÖR ÖRGÜTLERİNE 2 BİN 122 OPERASYON YAPILDI, 4 BİN 466 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Sayısal verileri basın mensuplarıyla paylaşan Vali Davut Gül, "Bu yılın ilk 6 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 kişi yakalandı, 393 kişi tutuklandı, 423 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son iki ayda PKK/KCK'ya 86, FETÖ'ye 158, dini istismar eden terör örgütlerine 224, sol terör örgütlerine 5 operasyon düzenlendi. 985 kişi yakalandı, 78 kişi tutuklandı, 73 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Kararlı mücadelemiz ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde biri bombalı biri silahlı olmak üzere 2 terör eylemi engellendi. Terörizmin finansmanı için kullanılan 337 bin 450 lira, 68 bin 875 dolar, 36 bin 880 euro ele geçirildi" dedi.

"ŞEHİR EŞKIYALARININ HEMŞEHRİLERİMİZİN HUZURUNU KAÇIRMASINA İZİN VERİLMEDİ"

Vali Gül, "Bir diğer önemli başlığımız organize suçlarla mücadele. Güvenlik güçlerimiz İstanbul'da çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Bu sayede 2024 yılının ilk 6 ayında 137 operasyonda 99 suç çetesi çökertildi. 2 bin 388 kişi yakalandı, 1.342 kişi tutuklandı, 532 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 66 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Son iki ayda yapılan 44 operasyonda 24 suç çetesi çökertildi. 11 milyar 22 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmasına izin verilmedi. Bundan sonra da verilmeyecek" diye konuştu.

"SADECE DOLANDIRICILIK SUÇUYA İLGİLİ DERSİMİZE DAHA İYİ ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Vali Gül asayiş olaylarına ilişkin ise, "Kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 11, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 24 oranında azalması sağlandı. Bu suçlardan kişilere karşı işlenende aydınlatma oranımız yüzde 98, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 78 oldu. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçların kırılımına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 49, yankesicilik yüzde 46, evden hırsızlık yüzde 38 oranında düştü. Çeşitli suçlardan kimi beş, kimi on ve daha fazla yıldır aranan 94 bin 295 kişi yakalandı. Sadece dolandırıcılık suçuyla ilgili dersimize daha iyi çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Hemşehrilerimizin bu konuda daha uyanık daha bilinçli olmasını rica ediyorum. Özellikle medyamızın bilinçlendirme çalışmalarına daha fazla destek vermesiyle bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"UYUŞTURUCU KONUSUNDAKİ MÜCADELEMİZ HEM ARZ HEM TALEP CEPHESİNDE DEVAM EDİYOR"

Gül, "Küresel bir sorun olarak gördüğümüz uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Mücadelemize hem arz hem de talep cephesinde kararlılıkla devam ediyoruz. 2024 yılının ilk altı ayında ekranda gördüğünüz gibi imal ve ticarete yönelik 4 bin 683 operasyonda 7 bin 813 kişi yakalandı, 3 bin 319 kişi tutuklandı, 1.680 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Kullanıcılığa yönelik operasyonlarda 26 bin 758 olayda 30 bin 360 kişi yakalandı, 59 kişi tutuklandı, 246 kişi adli kontrol tedbiri uygulandı. 12 tondan fazla uyuşturucu, 22 milyon 340 bin adet hap, 3 bin 132 kök kenevir ele geçirildi" dedi.

"TRAFİK KAZALARINDA 81 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ, 18 BİN 702 VATANDAŞIMIZ YARALANDI"

Trafik yönünden düzenleme ve denetleme faaliyetleri hakkında da konuşan Vali Gül, "Günün 24 saati trafik akışı olan şehrimizde 5 bin 377 personel, 683 ekiple görevimizin başındayız. Güvenli ve akıcı bir trafik için yılın ilk altı ayında 8 milyondan fazla denetim yaptık. Meydana gelen kazalarda maalesef 81 vatandaşımız hayatını kaybetti. 18 bin 702 vatandaşımız yaralandı. Bu ölümlü kazaların 21'i son iki ayda meydana geldi. Buradan sizler aracılığıyla sürücülerimize, yayalarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım" diye konuştu.

"ORMAN, SAHİL VE PLAJLARDA TEDBİRLERİMİZİ ARTIRDIK"

Vali Gül son olarak yaz mevsimine ilişkin alınan tedbirleri anımsatarak, "Gözümüz gibi koruduğumuz ormanlarımızda tedbirlerimizi daha da artırdık. Bildiğiniz üzere orman yangını riskini en aza indirebilmek için 10 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Ormanlarımızı 301 ekip, 23 TOMA, 7 İHA, 18 dron, 2 helikopter, 35 video kamera, 71 fotokapan 1.377 personel ile sürekli kontrol ediyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle 436 kilometrelik deniz sınırına sahip şehrimizde son iki ayda maalesef 39 boğulma vakasında 16 kişi hayatını kaybetti. Hem sahil ve plajlarımızın güvenliğini sağlamak hem de boğulmaları engellemek için 145 ekip, 574 personel ile denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz" diye konuştu.