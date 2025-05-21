İSTANBUL'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İSTANBUL, - AFAD, Marmara Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da hissedildi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, merkez üssü Büyükçekmece sahilinin 23 kilometre açığında bulunan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un bir çok noktasında hissedildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül açıklamasında, "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.