İstanbul\'da 40 Milyon Lira Değerinde Sahte Kozmetik Ürünleri Ele Geçirildi

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Yaklaşık 40 milyon lira değerinde 575 bin adet sahte ürüne el konuldu

Faruk SAVAŞ - Hadican EROL/ İSTANBUL, İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen kaçak ve benzerleri Sultangazi'deki bir imalathanede üretilen sahte kozmetik ürünlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen, 575 bin kaçak ve sahte kozmetik ürünü ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından yasadışı olarak Türkiye'ye getirilen ve benzerleri Türkiye'de üretilen sahte kozmetik ürünlerine yönelik çalışma yapıldı. Polis ekipleri Sultangazi'deki bir imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen, 575 bin adet güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürünleri ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Sahte kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılan imalathane ise, sağlık ekipleri tarafından mühürlendi. Ele geçirilen kaçak ve sahte kozmetik ürünleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.