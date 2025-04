İstanbul\'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Baran AKKAYA - İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, - SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul genelinde vatandaşlar parklara akın etti.

Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok kişi evlerinden çıkarak mahalle parklarına ve toplanma alanlarına gitti. Bazı vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirebilmek için park alanlarına halı ve yastık getirdi. Bağcılar'da bazı kişiler, TEM Otoyolu kenarındaki yeşillik alana sığındı.

'DEPREMİ ÇOK HİSSETTİM'

Murat Ceylan, "Ailemle evdeydim, mutfakta oturuyordum. Büyük bir gürültü geldi. Eşim ne oluyor diye sordu. Çocuklar panik yapmasın diye yavaşça dışarı çıkardım. Depremi çok hissettim. Büyük bir gürültüydü.

'DEPREM OLDUĞU ZAMAN HERKES BURADA TOPLANIYOR, BURASI BİLE YETMİYOR'

Erdal İncesu, "Deprem esnasında evdeydik. Bugün rahatsızdım, işe gitmemiştim. Birden depreme yakalandık. Allah beterinden saklasın. Burada hiçbir can güvenliğimiz yok. Görüyorsunuz, her taraf bina. Herhangi bir depremde kaçacak yerimiz de yok. Ama bir nebze olsun korunmak için burada duruyoruz. Depremi çok şiddetli hissettik. Yani zor bela kendimizi aşağı attık. Yeniden olmasından çekiniyoruz. Yani ikinci bir deprem olsa ne olacak? Bağcılar'ın nüfusu karabalık, insanlar Doğu kesimi genelde kalabalık aileler yaşıyor. Her tarafa bina yapıldı, hiçbir açık alan bırakılmadı. Şimdi herhangi bir deprem olduğu zaman herkes burada toplanıyor. Burası bile yetmiyorö ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH TEKRAR DEPREM OLMAZ'

Eylül İncesu, "Deprem anında evdeydik. O kadar çok sarsıntı hissettim ki o an gerçekten çok korktum. Hatta benim bir ara panik atağım falan da oldu. Daha önceden deprem yaşadığım için şu an fazla bir korku yaşadım. Ben şunu istiyorum, yani gidecek ve kaçacak bir yerimiz yok. Yani devletimizden güzel bir açık bir alan yapmalarını istiyorum. Güzel evler yapmalarını istiyorum. Evlerin hepsi sarsılıyor ve bayağı bir çatlak evler olduğu için her şey olabilir diye düşünüyorum. Depremde kafamı duvara çarptım. Biraz da korktum. Şu an konuşamıyorum. Allah'tan sabır diliyorum. Yani belki tekrar deprem olabilir. Ne olur ne olmaz, yine de tedbirimizi alalım. Yine aynı durumla karşılaşmayalım. Şu an akşama kadar bekleyeceğiz. İnşallah tekrar deprem olmaz" diye konuştu.

'KENDİMİZİ DIŞARI ZOR ATTIK'

Hıdır Kaplan, "Zaten önceden, bir saat önce falan çok hafif sallanmıştı. Çok hafif, ondan sonra birden bir hızlı sallama oldu. Kendimizi zor dışarı attık ikinci katta oturuyoruz" dedi.

'YATARKEN YAKALANDIM'

85 yaşındaki Kadir Basaner, "Ben içerideydim yatarken yakalandım. Çok salladı" şeklinde konuştu.

'DEPREM ÇANTASINI 3-4 SENE ÖNCE ALDIM'

Kalbiye Başaran ise, "Ben deprem çantasını 3-4 sene önce son depremden sonra aldım. Başucumda duruyor ve o şekilde hayatımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.