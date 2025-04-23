İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul\'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar parklara sığındı. Panik yaşandı.

23.04.2025 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baran AKKAYA - İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, - SİLİVRİ açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul genelinde vatandaşlar parklara akın etti.

Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok kişi evlerinden çıkarak mahalle parklarına ve toplanma alanlarına gitti. Bazı vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirebilmek için park alanlarına halı ve yastık getirdi. Bağcılar'da bazı kişiler, TEM Otoyolu kenarındaki yeşillik alana sığındı.

'DEPREMİ ÇOK HİSSETTİM'

Murat Ceylan, "Ailemle evdeydim, mutfakta oturuyordum. Büyük bir gürültü geldi. Eşim ne oluyor diye sordu. Çocuklar panik yapmasın diye yavaşça dışarı çıkardım. Depremi çok hissettim. Büyük bir gürültüydü.

'DEPREM OLDUĞU ZAMAN HERKES BURADA TOPLANIYOR, BURASI BİLE YETMİYOR'

Erdal İncesu, "Deprem esnasında evdeydik. Bugün rahatsızdım, işe gitmemiştim. Birden depreme yakalandık. Allah beterinden saklasın. Burada hiçbir can güvenliğimiz yok. Görüyorsunuz, her taraf bina. Herhangi bir depremde kaçacak yerimiz de yok. Ama bir nebze olsun korunmak için burada duruyoruz. Depremi çok şiddetli hissettik. Yani zor bela kendimizi aşağı attık. Yeniden olmasından çekiniyoruz. Yani ikinci bir deprem olsa ne olacak? Bağcılar'ın nüfusu karabalık, insanlar Doğu kesimi genelde kalabalık aileler yaşıyor. Her tarafa bina yapıldı, hiçbir açık alan bırakılmadı. Şimdi herhangi bir deprem olduğu zaman herkes burada toplanıyor. Burası bile yetmiyorö ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH TEKRAR DEPREM OLMAZ'

Eylül İncesu, "Deprem anında evdeydik. O kadar çok sarsıntı hissettim ki o an gerçekten çok korktum. Hatta benim bir ara panik atağım falan da oldu. Daha önceden deprem yaşadığım için şu an fazla bir korku yaşadım. Ben şunu istiyorum, yani gidecek ve kaçacak bir yerimiz yok. Yani devletimizden güzel bir açık bir alan yapmalarını istiyorum. Güzel evler yapmalarını istiyorum. Evlerin hepsi sarsılıyor ve bayağı bir çatlak evler olduğu için her şey olabilir diye düşünüyorum. Depremde kafamı duvara çarptım. Biraz da korktum. Şu an konuşamıyorum. Allah'tan sabır diliyorum. Yani belki tekrar deprem olabilir. Ne olur ne olmaz, yine de tedbirimizi alalım. Yine aynı durumla karşılaşmayalım. Şu an akşama kadar bekleyeceğiz. İnşallah tekrar deprem olmaz" diye konuştu.

'KENDİMİZİ DIŞARI ZOR ATTIK'

Hıdır Kaplan, "Zaten önceden, bir saat önce falan çok hafif sallanmıştı. Çok hafif, ondan sonra birden bir hızlı sallama oldu. Kendimizi zor dışarı attık ikinci katta oturuyoruz" dedi.

'YATARKEN YAKALANDIM'

85 yaşındaki Kadir Basaner, "Ben içerideydim yatarken yakalandım. Çok salladı" şeklinde konuştu.

'DEPREM ÇANTASINI 3-4 SENE ÖNCE ALDIM'

Kalbiye Başaran ise, "Ben deprem çantasını 3-4 sene önce son depremden sonra aldım. Başucumda duruyor ve o şekilde hayatımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü Eşiyle kafede otururken silahla öldürüldü
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Polis üniformalı çocuklardan ’23 Nisan’ klibi Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi
Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
Sakarya’da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14’e yükseldi Sakarya'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada tutuklu sayısı 14'e yükseldi
TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti

18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:12 Artçı depremler devam ediyor 6,2’nin ardından İstanbul beşik gibi Artçı depremler devam ediyor! 6,2'nin ardından İstanbul beşik gibi
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
00:37 23 Nisan’da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak 23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
00:16 Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti
00:10 Adana’da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı Adana'da feci kaza: Genç baba öldü, eşi ve oğlu yaralandı
23:59 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512’ye yükseldi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512'ye yükseldi
23:50 Tesla’nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü Tesla'nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü
23:46 Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı
23:34 Facianın eşiğinden dönülmüş Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
23:32 Yemen’deki Husiler: ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 19:11:23. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.