İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da merkezi Silivri olan 6,2 büyüklüğünde deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.

23.04.2025 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASI ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR/ Drone görüntüleriyle geniş haber

- İSTANBUL'da saat 12.49'da Silivri merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen ve 13 saniye süren depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre 12.51'de 5,9, 13.02'de 4,9, 13,46'da 4,0, 15.12'de 4,9 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.Artçı sarsıntılar sürerken evlerinden ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Vatandaşların park ve bahçelerdeki bekleyişi sürerken o anlar havadan görüntülendi. 6,2'lik depremle ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

İlk deprem saat 12.13'te 4,0 büyüklüğünde kaydedildi. Ardından 12.49'da merkezi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremin ardından en büyüğü 12.51'de 5,9, 13.02 ve 15.12'de ise 4,9 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Art arda meydana gelen depremlerin ardından iş yerlerinde ve evlerinde bulunanlar panikle dışarı çıktı. Deprem anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Evlerinden ve iş yerlerinden çıkanlar park ve bahçelere akın etti. Vatandaşların park, bahçe ve açık alanlardaki bekleyişi sürüyor. Kimileri banklarda otururken kimi vatandaşlar ise çadır kurarak beklemeye başladı.

'TEKİRDAĞ, YALOVA, BURSA, BALIKESİR'DE YOĞUN HİSSEDİLMİŞTİR'

AFAD'tan depremin ardından yapılan ilk açıklamada " Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı sarsıntılar meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı. Silivri merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem Marmara bölgesinde de hissedilen depremle akşam saatlerinde de açıklama yapıldı. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, " Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir.Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplanmıştır.İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır.Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

'OKUL BAHÇELERİ, SPOR SALONLARI VE CAMİLER AÇIKTIR'

Diğer yandan, İstanbul Valiliği'nden 6,2 büyüklüğündeki deprem ve süren artşçı sarsıntılarla ilgili açıklama geldi. Valilik açıklamasında, "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." denildi.

KANDİLLİ'DEN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU: DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİKLİĞİ GÖZLEMLENMİŞTİR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden de depremle ilgili ön değerlendirme raporu yayınlandı. Raporda, "23 Nisan 2025 tarihinde Silivri Açıkları-Istanbul (Marmara Denizi) (40.8508 K 28.2330 D) merkez üssünde yerel saat ile 12: 49'da aletsel büyüklüğü ML 6.1 - Mw 6.0 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 13.1 km olup sığ odaklı bir depremdir. İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Istanbul Silivri istasyonunda 3 cm, Tekirdağ Marmara Ereğlisi istasyonunda 2 cm, Balıkesir Erdek istasyonunda 6 cm, Yalova Esenköy istasyonunda 4 cm deniz seviyesi değişikliği gözlenmiştir. Bu gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

AFAD verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12,51'de 5,9, 13.02'de 4,9, 13.46'da 4,0, 15.12'de 4,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi. Son olarak 16.57'de Silivri merkezli 1,5, 18.09'da ise Büyükçekmece merkezli 1,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Kandilli Rasathanesi, Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Kandilli, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Deprem, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
Yemen’deki Husiler: ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık
Facianın eşiğinden dönülmüş Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı
Tesla’nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü Tesla'nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512’ye yükseldi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512'ye yükseldi

20:35 İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
19:19 İstanbul’da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
17:00 Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
08:18 Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
08:00 Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
07:19 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
01:20 Ankara’da bazı yollar 23 Nisan’da trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar 23 Nisan'da trafiğe kapatılacak
01:02 Adana’da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
00:37 23 Nisan’da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak 23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
00:16 Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 20:53:40. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.