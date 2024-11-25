İstanbul'da Aile Katliamı: 4 Ölü, 3 Yaralı

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İSTANBUL'da annesini, babasını, kuzenini ve bir kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan kişi intihar etti.

Olay, 16.30 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahtiyar Aladağ (33), ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın 1'inci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ (30)'a yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

AVCILAR'DA EŞİ VE BACANAĞINA VURDU

Saldırgan Bahtiyar Aladağ saat 17.00 sıralarında 34 KSS 247 plakalı aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinde çalışan Mehmet Salih Özsökük (30) hayatını kaybederken saldırganın eşi S.A. ve eşinin kardeşi Gökhan Soylu (34) ağır yaralandı. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu sefer Esenyurt'a gitti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke (33)'ye de silahla ateş etti. Yaralanan Buke, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Bahtiyar Aladağ'ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtilirken araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullandığı tabancanın ve 9 adet boş kovanın olduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında ise şüpheli hakkında yapılan sorgulamada Aladağ'ın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.