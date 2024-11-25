İstanbul'da Aile Katliamı: 4 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Aile Katliamı: 4 Ölü, 3 Yaralı

Büyükçekmece'de Bahtiyar Aladağ, ailesiyle tartıştıktan sonra annesi, babası ve kuzenini silahla öldürdü, kız kardeşi ve eşini yaraladı. Olaydan sonra intihar etti. İstanbul Valiliği, Aladağ'ın uyuşturucu suçundan kayıtlarının olduğunu açıkladı.

25.11.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İSTANBUL'da annesini, babasını, kuzenini ve bir kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan kişi intihar etti.

Olay, 16.30 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahtiyar Aladağ (33), ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın 1'inci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ (30)'a yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

AVCILAR'DA EŞİ VE BACANAĞINA VURDU

Saldırgan Bahtiyar Aladağ saat 17.00 sıralarında 34 KSS 247 plakalı aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinde çalışan Mehmet Salih Özsökük (30) hayatını kaybederken saldırganın eşi S.A. ve eşinin kardeşi Gökhan Soylu (34) ağır yaralandı. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu sefer Esenyurt'a gitti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke (33)'ye de silahla ateş etti. Yaralanan Buke, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, olay yerine geldiği otomobiline bindikten sonra başına silahla ateş ederek intihar etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Bahtiyar Aladağ'ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtilirken araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullandığı tabancanın ve 9 adet boş kovanın olduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında ise şüpheli hakkında yapılan sorgulamada Aladağ'ın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Büyükçekmece, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Aile Katliamı: 4 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
10:12 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken ’Öldü’ dediler Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
15:58 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den kazanacağı para belli oldu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den kazanacağı para belli oldu
15:56 Ünlü türkücü Yavuz Bingöl’den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'den şoke eden itiraf: İntihar etmeyi düşündüm
15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
15:37 Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor Jandrama başında nöbet tutuyor, koparan bir servet ödüyor
15:35 İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 3 yıl daha Fenerbahçe'de
15:11 Sarıyer’de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı Sarıyer'de denize düşen kız arkadaşının peşinden atlayan gencin görüntüleri ortaya çıktı
15:07 Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı Sivasspor-Kasımpaşa maçı kar yağışı nedeniyle geç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 11:07:25. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Aile Katliamı: 4 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.