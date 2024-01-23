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İstanbul'da Dron Destekli Trafik Denetimi

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik dron destekli uygulama yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde emniyet şeridi ihlali yapan ve usulsüz çakar kullanan sürücülere toplamda 24 bin 747 lira ceza kesildi.

İstanbul\'da Dron Destekli Trafik Denetimi
23.01.2024 - 22:09,
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İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik dron destekli uygulama yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla D-100 kara yolu Merter, Zincirlikuyu ve Göztepe mevkileri başta olmak üzere kent genelinde usulsüz çakar-siren tertibatı kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dron destekli uygulamada, kontrol noktalarında durdurulan araçların sürücülerinin belgeleri incelendi.

Zincirlikuyu ve Göztepe'deki denetimlerde emniyet şeridi ihlalinde bulunan 11 sürücü ile usulsüz çakar kullanan 2 sürücüye 6 bin 439'ar lira, cam filmi kullanan, aracının muayenesi olmayan, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan ve usulsüz ışık tertibatı taktıran sürücülere de toplam 18 bin 308 lira ceza kesildi.

Emniyet şeridi ihlali denetimlerinde de bir araç trafikten menedildi.

Kaynak: AA
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