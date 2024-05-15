İstanbul\'da düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

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ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen "Her Kitap Yeni Bir Hayat 8. Kitap Okuma Yarışması" ile "8. Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İstanbul'daki imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencilerinin katıldığı iki yarışma için Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Hazreti Muhammed'i kendine önder edinen, hadislerini, ahlakını yaşamına rehber kılan kimsenin kaybetmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Yarışmaya giren herkesin kazanmış sayıldığını ifade eden Kaya, sadece dereceye giren öğrencileri değil yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Nitelikli geleceğin ancak nitelikli gençlerle olacağını dile getiren Kaya, ülkelerin en önemli sermayesinin beşeri sermaye olduğunu, nitelikli ve kendisini iyi yetiştiren insanlara sahip bir ülkenin güçlü olacağını kaydetti.

İsrail'in Gazze'dekilere zulmettiğini belirten Kaya, "Adilin güçlü olduğu değil, zalimin haklı olduğu bir dünya düzeni söz konusu. Kimsenin ses çıkarmadığı bir dönem söz konusu. Dolayısıyla hem güçlü olacağız ama güçlü olduğumuz gibi de atalarımız gibi merhametli olacağız, mazlumun her daim yanında olacağız, bu da sizlerin sayesinde olacak." ifadelerini kullandı.

İmam hatip okullarındaki binlerce öğrenciye ulaştı

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "8. Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"nın İstanbul'daki imam hatip okullarında binlerce öğrenciye ulaştığını aktararak, adaletin, merhametin, insanlığın özgürce yaşadığı bir dünyadan söz ediliyorsa İslam'dan, Hazreti Muhammed'den bahsedildiğini söyledi.

Yarışmayı, "kaybedeni olmayan yarışma" olarak tanımlayan Ceylan, "Her Kitap Yeni Bir Hayat" kitap okuma yarışmasında da binlerce gence ümmeti tanıttıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, "Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

"Her Kitap Yeni Bir Hayat 8. Kitap Okuma Yarışması"nda dereceye giren ilk 10 öğrenciye ve öğretmenlerine Bosna Hersek gezisi hediye edilirken, dereceye giren diğer öğrencilere de ödül takdim edildi.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Celil Altuntaş, ÖNDER yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ile aileleri ve öğretmenleri de katıldı.