İstanbul\'da düzensiz göç operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetim ve operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürüttü.
Fatih'teki denetimlerde durdurulan yabancı uyruklu S.J, üstünde 16 sahte pasaport ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.
Pasaportların ilçedeki bir iş yerinden alındığının belirlenmesi üzerine aynı gün buraya düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
İş yerinde yapılan aramalarda farklı ülkelere ait toplam 193 sahte veya fotoğrafı değiştirilmiş pasaport, mor ışık cihazı, para sayma makinası, 3 bin 200 dolar, 1460 avro ve 6 ikamet belgesi ele geçirildi.
Şüphelilerin yabancı uyrukluları Edirne üzerinden başka ülkelere sevk ettiklerini belirleyen ekipler, 2 aracı TEM Otoyolu Avcılar mevkisinde takibe aldı.
Silivri'de durdurulan araçlarda bulunan F.B, S.T. ve E.K. ile 21 düzensiz göçmen gözaltına alındı.
Üstünde başka biri adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan Ç.A. tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan 21 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
Öte yandan denetimlerde başta "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" olmak üzere 12 farklı suçtan aranan, hakkında 23 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Ç.A. yakalanarak, cezaevine gönderildi.
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