İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonunda 94 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonunda 94 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-26' operasyonunda 94 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 5 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılarına fırsat vermeyeceklerini ve mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

17.07.2024 11:45
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-26" operasyonunda 94 düzensiz göçmenin yakalandığını, 5 göçmen kaçakçılığı organizatörünün de tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, TEM otoyolu Edirne istikameti üzerinde Büyükçekmece mevkiinde durdurulan bir araca yönelik "Kalkan-26" operasyonunun gerçekleştirildiğini aktardı.

Operasyon sonucu tır sürücüsü A.G, göçmen kaçakçılığı organizatörleri T.K, C.E, R.H. ve B.T'nin göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını belirten Yerlikaya, bu organizatörlerle anlaştıkları tespit edilen 94 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

"Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullanan Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceklerini, göçmen kaçakçılığıyla mücadelelerinin aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla devam edeceğini de vurguladı.

Kaynak: AA

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