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İstanbul'da Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücüye 6 Bin 439 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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İstanbul'da Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücüye 6 Bin 439 TL Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, bir sürücüye 6 bin 439 lira ceza yazıldı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar D-100 Karayolu Ünalan katılımda kontrol noktası oluşturarak araçları durdurdu ve izin belgelerini inceledi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de ceza uygulandı. Ekipler, denetimlere devam ediyor.

İstanbul\'da Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücüye 6 Bin 439 TL Cezai İşlem Uygulandı
26.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:39
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İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücüye 6 bin 439 lira ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere ve Mavi Hasta Nakil ambulanslarına yönelik denetimler yaptı. Üsküdar D-100 Karayolu Ünalan katılımda oluşturulan kontrol noktasında araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de ceza yazıldı. Emniyet şeridini kullanan bir sürücüye 6 bin 439 lira ceza yazıldı. Ekiplerin farklı noktalarda denetimleri sürüyor

Kaynak: DHA
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İstanbul, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücüye 6 Bin 439 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücüye 6 Bin 439 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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