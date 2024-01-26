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İstanbul'da Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücülere Ceza Yağdı - Son Dakika
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İstanbul'da Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücülere Ceza Yağdı

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücüye 6 bin 439 lira ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin devam ettiğini açıkladı.

26.01.2024 - 11:05,
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İSTANBUL'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücüye 6 bin 439 lira ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere ve Mavi Hasta Nakil ambulanslarına yönelik denetimler yaptı. Üsküdar D-100 Karayolu Ünalan katılımda oluşturulan kontrol noktasında araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de ceza yazıldı. Emniyet şeridini kullanan bir sürücüye 6 bin 439 lira ceza yazıldı. Ekiplerin farklı noktalarda denetimleri sürüyor

İstanbul\'da Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücülere Ceza Yağdı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Emniyet Şeridi İhlali Yapan Sürücülere Ceza Yağdı - Son Dakika
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