Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği kent genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.
Yapılan açıklamada "Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Yapılan uyarılarına ardından Fatih ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan yeşil alanda ağaçlar kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Kepçe yardımıyla kaldırılan ağaçlar, daha sonra mahalle sakinleri tarafından kesildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Abdülzel Paşa Caddesi'nde de bir ağaç yola devrildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırırken trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Bakırköy'de de bir sokakta park halinde bulunan bir otomobil devrilen ağacın altında kaldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi - Son Dakika
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