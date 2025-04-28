İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi - Son Dakika
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İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi

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İstanbul'da kent genelinde kuvvetli rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Fatih ve Bakırköy'de ağaçlar şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Peş peşe uyarılar yayımlayan Meteoroloji ve valilik ise, vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

28.04.2025 16:59
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği kent genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar Ağaçları Devrildi, Araçlar Hasar Gördü

METEOROLOJİ VE VALİLİK UYARDI

Yapılan açıklamada "Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar Ağaçları Devrildi, Araçlar Hasar Gördü

KUVVETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ

Yapılan uyarılarına ardından Fatih ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan yeşil alanda ağaçlar kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi. Kepçe yardımıyla kaldırılan ağaçlar, daha sonra mahalle sakinleri tarafından kesildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar Ağaçları Devrildi, Araçlar Hasar Gördü

TRAFİK POLİSLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Abdülzel Paşa Caddesi'nde de bir ağaç yola devrildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırırken trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar Ağaçları Devrildi, Araçlar Hasar Gördü

BAKIRKÖY'DE DE DURUM AYNI

Bakırköy'de de bir sokakta park halinde bulunan bir otomobil devrilen ağacın altında kaldı.

İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar Ağaçları Devrildi, Araçlar Hasar Gördü
İstanbul\'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi - Son Dakika
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