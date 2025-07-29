İstanbul'da İsrail Protestosu - Son Dakika
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İstanbul'da İsrail Protestosu

29.07.2025 14:00
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Basın mensupları, İsrail'in Gazze'deki gazetecilere yönelik hak ihlallerini kınadı.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen basın meslek örgütlerinin üyeleri, İsrail'in Filistin'de görev yapan gazetecilere yönelik hak ihlallerini protesto etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve DİSK Basın-İş'e üye bir grup basın mensubu, Gazze'de gazetecilerin karşı karşıya bulunduğu duruma tepki göstermek amacıyla Levent'teki başkonsolosluk önünde toplandı.

Filistin bayrakları ile "Filistin'de işgale ve soykırıma son", "Gazetecilerin hedef alınması insanlık suçudur", "İsrail gazetecileri katlediyor", "Açlık bir silah, sessizlik ise suç ortaklığıdır", "Israel: Stop killing journalists in Gaza" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, "Yaşasın Filistin dayanışmamız", "Soykırımcı İsrail hesap verecek", "Siyonizm yenilecek, direnen Filistin kazanacak" ve "Siyonist abluka dağıtılacak" şeklinde sloganlar attı.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, uluslararası savaş hukuku ve insani hukukun İsrail devletince çiğnenmesini, bugüne kadar 200'ü aşkın gazetecinin öldürülmesini kınadıklarını söyledi.

Önderoğlu, "Uluslararası toplumun, kadın, çocuk ve birçok savunmasız insan gibi, canı pahasına habercilik yapmaya çalışan meslektaşlarımızı, sokakta veya çadırda, haber peşinde veya evinde ailesini korumaya çalışırken hedef yapan İsrail'e karşı yaptırımsız kalması veya caydırıcılık gösterememesine isyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Gazetecilerin, İsrail'in Gazze'de habercilere karşı işlediği suçlarla ilgili Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesine 4 şikayet başvurusu yaptığını dile getiren Önderoğlu, öldürülen 200'ü aşkın gazeteciden en az 46'sının özel olarak hedef seçildiğini belirtti.

Önderoğlu, siviller gibi kurşun ve bombayla sınanan Gazze'deki gazetecilerin bu kez açlık altında habercilik yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tüm dünya, her gün onlarca sivilin bombalanmasını, medya temsilcilerinin bir bir hedef seçilmesini izliyor çaresizce. Burada bir utancı paylaşıyoruz. Türkiye'den çağırıcı kuruluşlar olarak, uluslararası toplumu, tarihte nadir görülen bu insanlık felaketi sorumlusu İsrail'e karşı derhal harekete geçmeye, gazeteci cinayetleri bakımından uluslararası hukuka en kısa sürede işlerlik kazandırmaya çağırıyoruz. Bizler, tüm uluslararası diplomatik ve politik kurumları, temel insan hakları değerlerine daha fazla sırt çevirmeden İsrail'e karşı açık tutum almaya, caydırıcı yaptırım getirmeye çağırıyoruz. İsrailli yetkililer, daha çok gecikmeden uluslararası medya temsilcilerinin Gazze'ye girişine izin vermelidir. İsrail devleti, bu zamana kadar öldürülen, yaralanan, açlığa mahkum edilen Filistinli gazeteciler bakımından uluslararası hukuk kurumlarının taleplerine yanıt vermelidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da İsrail Protestosu - Son Dakika

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