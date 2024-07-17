İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 94 Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 94 Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen 'Kalkan-26' operasyonunda, kaçak göçmenleri yurtdışına kaçırdığı belirlenen 5 organizatör ve 94 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonun görüntülerini paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

17.07.2024 13:38
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Faruk SAVAŞ/ İSTANBUL, İSTANBUL'DA kaçak göçmen ve kaçak göçmenleri yurtdışına kaçırdığı belirlenen organizatörlere yönelik operasyon düzenlendi. "Kalkan-26" operasyonunda 94 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı. 5 kişinin tutuklandığı operasyonun görüntülerini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyükçekmece'de Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzenlenen 'Kalkan 26' operasyonunda, TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen bir TIR şüphe üzerine durduruldu. TIR'ın kasasında bulunan 94 kaçak göçmen yakalandı. TIR sürücüsü A.G. ile organizatörler T.K., C.E., R.H. ve B.T. de ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü A.G. ile T.K., C.E., R.H. ve B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İNSAN TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla devam edecek. Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

İstanbul\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 94 Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 94 Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 94 Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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