İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

İstanbul\'da Kaçak Silah Operasyonu: 3 Tutuklama

İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 114 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

06.02.2025 14:21
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İstanbul'da kurusıkıdan dönüştürülen 114 tabanca ile 4 uzun namlulu silahın ele geçirildiği kaçak silah operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanması, eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin deşifre edilmesi ve aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanları ile suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak silah satıldığı belirlenen Fatih, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde şubat başından itibaren operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 4 uzun namlulu piyade tüfeği, kurusıkıdan dönüştürülen satışa hazır 114 tabanca, 321 şarjör, 274 ucu açık namlu, 107 sürgü ve gövde takımı ile 159 mermi ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden Y.A'nın, 2023'te de kaçak silah üretimi suçundan tutuklandığı, yargılandığı dava kapsamında bir yıl sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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